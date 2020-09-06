Demer’den başarıya ödül

Başarılı öğrencilerini plaket ile ödüllendiren Demer Koleji Yönetim Kurulu üyesi Ümit Yıldırım, YKS‘de üstün başarı gösteren öğrencileri ve ailelerini kutladığını belirterek, bu zorlu süreçte alanında yetkin kadrosuyla eğitim öğretime ara vermeden devam eden Demer Koleji’nin ciddi bir başarıya imza attığını söyledi. 1966’dan beri Çoruma değerler kazandıran Dalgıçlar ailesine teşekkür ettiğini kaydeden Ümit Yıldırım, “Yeni eğitim öğretim dönemine de güçlü bir kadro ile başlamanın heyecanı içindeyiz. Bizimle beraber hedeflerine ulaşmış öğrenci ve velilerimizi kutlar, üniversite hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)