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Deliler Köyünden Gıda Bankasına kurban bağışı

Çorum Merkeze bağlı Deliler Köyü sakinleri, yağmur ve şükür duası için kestikleri kurbanlarını Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 02:05
Deliler Köyünden Gıda Bankasına kurban bağışı

Ayni yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışlar devam ediyor. Üyük Köyü sakinlerinden sonra Deliler Köyü sakinleri de yağmur duası için kestikleri kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Bankasına bağışladı.

Ayda 8 binden fazla aileye düzenli olarak ayni yardım yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan “Mübarek Ramazan günlerinin en değerli bağışlarından biri bugün Gıda Bankamıza yapılıyor. Deliler Köyünün değerli insanları her yıl yağmur duasında kestikleri kurbanı bu yıl koronavirüs sebebiyle bir araya gelemediler ama bu kurban değerli bir yere gitsin dediler. Gıda Bankamıza getirdiler ve buradan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. Hassasiyetleri için Deliler Köyü Muhtarı ve değerli sakinlerini tebrik ediyorum’’dedi.

Candan, Gıda Bankasının Çorumlu vatandaşların yardımlarına açık olduğunu belirterek Deliler Köyü sakinlerinin davranışın örnek teşkil etmesi gereken bir davranış olduğunun altını çizdi.

Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü de yaptığı konuşmasında köylerinde her yıl toplu organizasyonlar yaptıklarını ancak bu sene koronavirüs nedeniyle yağmur ve şükür duası için kestikleri kurbanı Gıda Bankasına bağışladıklarını belirterek “Kurban bağışımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına eminiz.” dedi.

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