Delice Irmağı havzasındaki tuzlanma sorunu çözülecek

Yaz ayında yoğun şikâyetler ve mağduriyetlerin yaşandığı Delice Irmağı havzasındaki tuzlanma sorununun çözümü için çalışmalara başlanmıştı. Bu kapsamda konunun bilimsel olarak değerlendirilmesi, tuzlanma sorunu yaşanan tarım alanlarının tam olarak tespit edilmesi ve tuzlanma nedeniyle yaşanan verim kaybının önlenmesine yönelik olarak alternatif eylem planlarının oluşturulmasını hedefleyen projenin hazırlanarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) sunulması sağlandı. Kısa süre içerisinde kapsamlı bir analiz raporu oluşturularak hazırlanan proje OKA tarafından kabul edilmişti. Ardından ekipler çalışmalara başladı ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda sona gelindi ve ardından fizibilite çalışmalarına başlanacak.



Delice Irmağı civarında bulunan ve tarımla geçinmeye çalışan köylülerle yapılan görüşmeler, yerinde denetim ve istişareler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili istenilen rapor sonrasında özellikle Delice Irmağı havzasında bulunan ve yıllardır tuzluluk nedeni ile neredeyse üretim yapılamayacak hale gelen arazilerin olduğunu tespit edildi. Alanda yapılan incelemeler ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak kapsamlı bir fizibilite projesi hazırlandı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunuldu, ardından proje kabul edildi.

Kabul edilen proje kapsamında; “Bahsi geçen köylerde sulama imkânlarının araştırılarak alternatif çözüm önerilerinin raporlanması; Sungurlu’da tuzlanan alanın tam olarak kaç dönüm olduğunun tespit edilmesi, tarım alanlarında oluşan tuzluluğun bölge ekonomisini ne kadar etkilediği ve ekonomik kaybın ne kadar olduğunun ortaya konulması; tuzlanan arazilerde uygulanması gereken ıslah modellerinin tespit edilerek maliyetlerinin çıkarılması; tuzlanan arazilerde hangi alternatif ürünlerin yetiştirilebileceğinin araştırılması; tuzlanan arazilerde kullanılabilecek su kaynakları, kullanılma olasılıkları ve maliyetlerinin tespit edilerek tuzlanma sorununun kapsamlı olarak ele alınması sağlanarak” ilgili sorunların çözümlerine ulaşılmaya çalışılacak.

Proje sonucunda hazırlanacak olan fizibilite raporu ile arazilerin tuzluluktan kurtulması, tuzluluğun nedenlerinin bertaraf edilmesi, yetiştirilmesi düşünülen alternatif ürünlerin belirlenmesi ve özellikle Delice Irmağı’ndan tarımsal sulama konusunda yararlanılması konusunda yeni bir yol haritası oluşacak.

Proje ile Sungurlu’da ekilebilir tarım arazi miktarı artırılarak çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmelerine imkan sağlanacak. (Haber Merkezi)