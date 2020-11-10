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Deli Memet’i ziyaret

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Ercan Daşdan ile birlikte, “Deli Memet” lakabıyla tanınan Mehmet Coşkun’un kuruyemiş dükkanını ziyaret ederek hayırlı, bol kazançlar temenni etti. (Haber Merkezi)

Güncel 10.11.2020, 19:30
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Deli Memet’i ziyaret
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