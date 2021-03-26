Deli Dumrul yarın sahnede

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları da bu kapsamda Dünya Tiyatrolar Günü’nde Çorumlu tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, Özgür Pehlivan’ın yönettiği ve Bir Dede Korkut Hikayesi olan “Deli Dumrul” isimli tiyatro oyunu yarın ve 30 Mart 2021 günleri Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Çocukluğumuzda büyüklerimizden sıklıkla dinlediğimiz Dede Korkut Hikayeleri’nin en meşhurlarından biri olan “Deli Dumrul” efsanesini Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları canlandırırken, oyunun ışık tasarımını Ahmet Ubuz, müzik kumandasını ise Zümrüt Özdemir yürütecek. Devlet Tiyatro Salonu’nda yarın ve 30 Mart günleri saat 18.00’de sahnelenecek oyunla ilgili bilgi veren Tiyatro Dördüncü Duvar kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, geçtiğimiz yıllarda da kapalı gişe oynanan oyunun yeniden kapalı gişe oynanacağını dile getirdi.

Her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü bir oyunla kutlama geleneğini sürdürdüklerini belirten Pehlivan, pandemi döneminde üçüncü oyunlarını sahneleyeceklerini hatırlattı.

(Haber Merkezi)

