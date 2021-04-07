“DELİ DUMRUL” ayakta alkışlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tiyatrolar normalleşme süreci ile birlikte yeniden sahne almaya başlamıştı. Çorum’da da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları ilk olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde yeniden sahne alarak “Deli Dumrul” oyununu sahnelemişti.

Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, Özgür Pehlivan’ın yönettiği ve Bir Dede Korkut Hikayesi olan “Deli Dumrul” isimli tiyatro oyunu 30 Mart 2021 günü de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci ile buluşturan Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları yoğun talep üzerine üçüncü seansı da önceki akşam sahneledi.

Işık tasarımını Ahmet Ubuz, müzik kumandasını ise Zümrüt Özdemir’in yürüttüğü oyun büyük beğeniyle izlendi. 3 seansta da kapalı gişe oynayan oyun bu akşam saat 18.30’da dördüncü kez sahnelenecek.



(Volkan SINAYUÇ)

