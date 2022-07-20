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Dekan Yıldırım’dan Müftü Biçer’e ziyaret
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret etti.
Güncel 20.07.2022, 19:42
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde “İhanete karşı göğsünü siper eden bir milletin destanı” konulu konferans vermek üzere ilimiz Alaca İlçesi’ne gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldırım, Alaca İlçe Müftüsü Necdet Kahveci ile birlikte İl Müftüsü Biçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Dekan Yıldırım, İl Müftüsü Biçer’e “Yüce Kur’an ve Tefsirli Meali” isimli kitap hediyesini takdim etti.
Müftü Biçer de nazik ziyaretleri için Yıldırım ve Kahveci’ye teşekkür etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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