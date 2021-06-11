Değişim Partisi’nden ziyaret

Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Seyit Ahmet Çiftçi, İl Başkan Yardımcıları Mutlu Günaydın ve Yasin Alabay ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Koparan, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

TDP yöneticileri, Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün 21 Mayıs’taki Çorum ziyareti hakkında bilgi verirken, teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını ve ilçe kongrelerinin hazırlıklarına başladıklarını bildirdiler. (Haber Merkezi)

