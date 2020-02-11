Alapala AR-GE merkezinin bir parçası olarak müşterilerine yenilikçi tahıl öğütme çözümleri ve ayrıntılı müşteri eğitimi alanlarından deneyim edinerek yardımcı olmak amacıyla projelendirdiği Alapala Test Değirmeni ve Eğitim Merkezi, değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart getirecek.

Test değirmeni, ürün performansının test edilmesi ve mühendislik değişikliklerinin ürün üzerindeki etkilerinin ilk örnek olarak tespit edilmesi yanında MIS yazılımı kullanılarak SCADA sisteminden daha fazla bilgi alınması ve bu sayede üretim sürecin şeffaflaştırılmasını sağlıyor. Yeni ürünler ve üretim sürecinin farklı kriterlerini de gözeterek müşteri ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda geliştirilmesine imkân veren tesiste, sektör çalışanları yapılan geliştirmelerin gerçek fabrika ölçeğinde testlerinin yapılması ve doğrulanması imkânını bulacaklar.

ÇORUM’DAN DÜNYAYA AÇILAN AR-GE KAPISI

Avrupa’dan Amerika’ya, 4 kıtada, 120’den fazla ülkede; inşaatından, teknolojisine, içeride kullanılan makinalarına kadar her şeyi ile anahtar teslim fabrikalar kuran Alapala, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil pek çok ülkede değirmen sektörünün önde gelen markası konumundadır. “Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, sektöründe ise Türkiye’nin en büyük ihracatçısı.

Alapala markası, Türkiye’yi; İsviçre, Çin, İtalya ve Brezilya ile beraber dünyada değirmen makinası üreten 5 ülkeden biri konumuna ulaştırdı.

KALİFİYE ELEMAN GEREKLİLİĞİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Alapala Makina CEO’su Görkem Alapala, şirket olarak kuruluşlarından bugüne kadar inovasyona büyük önem verdiklerinin altını çizerek, geçtiğimiz yıl faaliyete giren ‘Ar-Ge Merkezi’ çatısı altında bir ilke daha imza atmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Alapala, “Geleneğin teknolojiyle buluştuğu bir şirket olarak hedefimiz; yenilikçi inovatif fikirleri müşterilerimiz ile buluşturmak ve aynı zamanda da sektöre kalifiye eleman yetiştirmek. Bunun için de araştırma geliştirme faaliyetlerine ve bu alandaki yatırımlara büyük önem veriyoruz. Endüstri 4.0 ve robotik teknolojilerinin dünyada son derece hızla ilerlediği bu dönemde, ülkemizin bu alanlarda geri kalmaması için biz de elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada açtığımız Türkiye’deki değirmen sektörünün ilk pilot eğitim merkezi büyük önem taşıyacak. Çünkü sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı ve müşterilerimizin de eğitimi konusunda ciddi bir katma değer sağlayacağız” diye konuştu.

CİRONUN % 2’Sİ AR - GE’YE

Ar-Ge çalışmalarına yıllık cironun ortalama yüzde 2’sini ayırdıklarını belirten Alapala, “250 metrekare alanda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz ve merkezimizde 19 kişi çalışıyor. Şu anda hali hazırda çalışmalarına devam ettiğimiz makina parkuru ve yeni projeler için çalışmalarımız devam ediyor. Kurulduğumuz ilk günden itibaren öz kaynaklarımızı kullanarak son 3 yıldır da TÜBİTAK gibi kuruluşlar ve üniversiteler ile iş birliği içinde sürekli projeler üretiyoruz. 19 kişilik ekibimizin geliştirdiği teknolojiyi dünyaya ihraç ediyoruz. Yılda ortalama 20 tane anahtar teslim proje gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında İnovasyon’un SİSTEMSEL ve KURUMSAL altyapısını oluşturmak için INOSUIT programına da dahil olduk. Şimdi bu yeni eğitim merkezimiz ve bunun gibi girişimler ve yatırımlar Alapala’yı ve Türkiye’yi sektörel açıdan dünyada öne çıkaracaktır” dedi.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE FABRİKA

1954 yılında kurulan Alapala Makina, Alapala Grubunun en eski ve en bilinen firmasıdır. Kendi sektöründe dünyanın önde gelen iki firmasından biri olan Alapala Makina, sahip olduğu gelecek vizyonu ile bu alandaki liderlik için yarışmaktadır. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden ve “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” arasında yer alan Alapala Makina, her kapasitede anahtar teslim tesisler kurmaktadır. Firmanın; Almanya, Fransa, İtalya ve ABD gibi gelişmiş sanayi ülkeleri dâhil, dört kıtada 100’den fazla ülkede kurduğu çok sayıda anahtar teslim fabrika referansı bulunmaktadır. (Haber Merkezi)