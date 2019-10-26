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“Değirmencilik sektörü büyük ölçüde katma değer üretiyor”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Dernek olarak, ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz” dedi. Ankara basını ile kahvaltıda bir araya gelen Temirtaşoğlu, sempozyum, konferans ve fuar etkinlikleriyle yerli ve yabancı iş insanlarını bir araya getirerek, ülkeye yatırım çekmeye çalıştıklarını söyledi.

“Değirmencilik sektörü büyük ölçüde katma değer üretiyor”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Dernek olarak, ülkemizin makine ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil ediyoruz” dedi. Ankara basını ile kahvaltıda bir araya gelen Temirtaşoğlu, sempozyum, konferans ve fuar etkinlikleriyle yerli ve yabancı iş insanlarını bir araya getirerek, ülkeye yatırım çekmeye çalıştıklarını söyledi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:49
“Değirmencilik sektörü büyük ölçüde katma değer üretiyor”

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucunda ülkeye “değirmencilik” bölümünü kazandırdıklarını da hatırlatarak, “Dernek üyelerimiz 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemize katma değer üretiyoruz. Gayemiz ülkemize ve milletimize fayda sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Makina imalat sektörünün çok güçlü olduğu Çorum, DESMÜD’de geniş biçimde temsil ediliyor. Çorum’dan Cemil Gazel, Görkem Alapala ve Okçul Barlık Başkan Yardımcısı, Ali Dost Denetim Kurulu Üyesi, Gökşin Kaşıkçı ise Kurucu olarak sorumluluk üstlenmiş durumda.

(Haber Merkezi)

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