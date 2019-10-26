“Değirmencilik sektörü büyük ölçüde katma değer üretiyor”

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki girişimleri sonucunda ülkeye “değirmencilik” bölümünü kazandırdıklarını da hatırlatarak, “Dernek üyelerimiz 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ülkemize katma değer üretiyoruz. Gayemiz ülkemize ve milletimize fayda sağlamak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Makina imalat sektörünün çok güçlü olduğu Çorum, DESMÜD’de geniş biçimde temsil ediliyor. Çorum’dan Cemil Gazel, Görkem Alapala ve Okçul Barlık Başkan Yardımcısı, Ali Dost Denetim Kurulu Üyesi, Gökşin Kaşıkçı ise Kurucu olarak sorumluluk üstlenmiş durumda.

(Haber Merkezi)