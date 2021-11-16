“Değerlerin gelecek nesillere aktarılması takdire değerdir”

Çorum dostu, tanınmış iş insanı Turan Özfurat, Samsun’dan gönderdiği mesajda, 12 Ekim 2014 tarihinde, 48 yaşında kaybettiğimiz Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Yolyapar’ın adının Çorum’da bir parkta yaşatılması ile ilgili girişimi takdirle karşıladığını bildirdi.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz’den sonra konuya duyarlılık gösteren Turan Özfurat, değerlerin gelecek nesillere aktarılması bakımından Çorum Belediyesi’ni kutladığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in önerisi üzerine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merhum Mustafa Yolyapar’ın ismini bir parka verebileceklerini söylemişti.

(Haber Merkezi)