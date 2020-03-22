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Defterdarlık’tan virüs tedbiri

Çorum İl Defterdarlığı tarafından korona virüs hastalığı nedeniyle bir açıklama yapıldı.

Defterdarlık’tan virüs tedbiri

Çorum İl Defterdarlığı tarafından korona virüs hastalığı nedeniyle bir açıklama yapıldı.

22 Mart 2020 Pazar 18:39
Defterdarlık’tan virüs tedbiri

Yapılan açıklamada, ikinci bir düzenlemeye kadar alınan tedbirlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçelerin elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi'nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilebilecektir.

Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin olarak vergi dairesi tarafından 10/04/2020 tarihine kadar elden beyanname kabulü yapılmayacak ve mükelleflerimiz bu gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış ve Hazır Beyan Sistemi'nin web (hazirbeyan.gib.gov.tr) ya da bu beyannameler posta ile gönderilebilecektir.

Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedelleri çok zorunlu ve acil durumlar dışında 10/04/2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) üzerinden yapılabilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere potansiyel vergi kimlik numarası verilme işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin (ivd.gov.tr) web uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. (Haber Merkezi)

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