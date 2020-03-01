Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405

Defterdar'dan ÇESOB’a ziyaret

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti. 

Defterdar'dan ÇESOB’a ziyaret

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti. 

01 Mart 2020 Pazar 01:46
Defterdar'dan ÇESOB’a ziyaret

Defterdar Durak Sercan beraberinde Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta Birlik Başkanı Recep Gür’le bir süre görüştüler. 
Ziyarette konuşan Defterdar Sercan, Vergi Haftası kutlamaları ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını ifade ederek, ülkede vatandaşlara götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların vergi ödeme bilincine ve önemine sahip olduğunu belirterek, Defterdar Sercan’a nazik ziyareti için teşekkür etti. 

(İHA)

İlgili Haberler
EPİDURAL DOĞUM NEDİR?
EPİDURAL DOĞUM NEDİR?
İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka
İran'da korona virüsü bilançosu: 43 ölü, 593 vaka
Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı
Dr. Sedat Terlemez hayata veda etti 
Dr. Sedat Terlemez hayata veda etti 
Taksici Kemal Köse’nin acı günü
Taksici Kemal Köse’nin acı günü
Ali Bektaş babasını kaybetti 
Ali Bektaş babasını kaybetti 

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim