“Define için servetini tüketen var”

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çorum Müzesi’nde “2863 sayılı kanun, müze ve örenyerleri, kazılar, kaçak kazı ve kaçakçılık, müzecilik faaliyetleri” gibi konular hakkında kentte görev yapan basın mensuplarına bilgi verildi.

Arkeoloji bölümü öğrencilerinin de hazır bulunduğu toplantının açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, özellikle ulusal medyada tarihi eser kaçakçılığına ilişkin haberlerin veriliş tarzına dikkat çekerek, “Haberlerin diline dikkat ettiğimizde sıklıkla ‘Piyasa değeri 10 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi’ gibi başlıkları görüyoruz.

Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatlar arkeolojik eserleri insanlığın ortak mirasının unsurları olarak korumaya alır. Bu şu anlama geliyor, kaçakçılıkla ele geçirilen eserlere tahmini bir fiyat verilerek aslında yasadışı bir piyasanın dilini kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük piyasa rakamları vererek definecilik ve eser kaçakçılığına da özendirmiş oluyor” dedi.

Şengül’ün ardından Arkeolog Ali Üveyik, Çorum’un tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bir sunum yaptı. Bilgilendirme toplantısını son bölümünde ise Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar, 2863 sayılı kültür varlıklarını koruma kanunu ile ilgili bilgi verdi.

Çakar, ilgili kanunun dördüncü maddesi gereğince herhangi bir yerde bulunan kültür ve tabiat varlığından haberdar olan veya bilenlerin bu en geç 3 gün içinde en yakın mülki idare amirine bildirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini kaydeden Çakar, “Kültür ve tabiat varlığını satışa arz eder, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.

“DEFİNE İÇİN SERVETİNİ TÜKETENLER VAR”

İnsanların define bulmak adına dağı taşı kazdığını ama herhangi bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen Metin Çakar, “16 yıldır Çorum Müzesi’ndeyim ve bu zaman zarfı içerisinde 10’dan fazla kazı oldu. Hiçbirinde de bir şey çıkmadı. Define bulmak için servetini tüketenler, iflas edenler var. Bazen de maşa olarak kullanılan insanlar var. Sadece bir hafriyat için 50-100 bin lira harcanıyor. Kepçeye para vermekten bıkıp kepçeyi satın alarak bu işi yapanlar var ama hiçbir şey bulamıyorlar” dedi.

“TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI 3. SIRADA”

Kültür varlıkları kaçakçılığı suçunun tüm dünyada uyuşturucu ve silah kaçakçılığının ardından üçüncü sırada geldiğini söyleyen Müze Müdürü Metin Çakar, “Define arayanlar gördükleri her tepeyi Tümülüs zannederek o bölgeyi tahrip ediyorlar. Her yükseklik Tümülüs değildir. Mermer kayanın içini 100 metre delenlerden tutun da 23 metre çukur açanlara kadar onlarca ilginç olayla karşılaştık. Tüm bunlar büyük maliyet isteyen işler. Ama insanlar kendilerini o kadar kaybetmişler ki, tüm zamanlarını ve birikimlerini bu iş için kullananlar var” diyerek, birer yeraltı hazinesi olan tarihi eserlerin bu şekilde tahrip edilmesini önlemek adına her yurttaşa büyük görevler düştüğünü söyledi. (Taner ŞİMŞEK)