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Dedesli Ovası’ndan dayanışma gecesi

Çorum’da 12 köyün biraraya gelmesiyle kurulan Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Birlik Beraberlik Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi büyük bir katılımla gerçekleşti.

Dedesli Ovası’ndan dayanışma gecesi

Çorum’da 12 köyün biraraya gelmesiyle kurulan Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Birlik Beraberlik Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi büyük bir katılımla gerçekleşti.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:31
Dedesli Ovası’ndan dayanışma gecesi

İlimizde temeli 2000 yılında atılan ve o günden bugüne kadar düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Dedesli Ovası Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen gece önceki gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapıldı.

Büyük bir coşku içinde gerçekleşen geceye AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum eski Milletvekili Adnan Arslan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, MHP eski Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, CHP Belediye Meclis üyeleri, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Merkez İlçe Nüfüs Müdürü Aziz Önal, İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Ahi Evran Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ömer Latif Akdağ, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, Hacı Bektaş Veli Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek yönetici ve temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile yüzlerce davetli katıldı.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunumuyla renk kattığı gecede sahneye gelen Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz ve Yönetim Kurulu üyeleri, 20 yıllık bir geçmişi bulunan derneklerinde bugüne kadar emeği geçen tüm başkan ve yöneticilere teşekkür etti.

Türkiye’nin son günlerde içeride ve dışarıda zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Arap Filiz, Suriye’deki mazlumlara yardım için bölgede olan Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıların yüreklerini dağladığını, bu saldırılarda Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Türk milletine de başsağlığı dilediklerini vurguladı.

Türk milletinin huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşaması için kahraman askerlerimizin canlarını feda etmekten çekinmediğini belirterek minnet ve şükran duygularını dile getiren Arap Filiz, Çorum’da birlik, beraberlik ve kaynaşmanın örneğini sergileyen Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği’nin herkesi kucaklamaya devam edeceğini, yönetim olarak da üyelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, üyelerden tek beklentilerinin derneklerine sahip çıkmaları olduğunu ve böylece derneğin gücüne güç katacağını sözlerine ekledi.

Sanatçıların sahne aldığı, çeşitli ikramların yer aldığı ve hediye çekilişinin de yapıldığı gece geç saatlere kadar sürdü.

(Volkan SINAYUÇ)

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