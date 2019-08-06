Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98673
ALTIN
262.232
DOLAR
5.5706
STERLİN
6.7662
EURO
6.2453

DEDESİNİ ARIYOR

Çorum’da bir genç bir süredir kendinden haber alamadığı dedesini arıyor.

DEDESİNİ ARIYOR

Çorum’da bir genç bir süredir kendinden haber alamadığı dedesini arıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 00:31
DEDESİNİ ARIYOR

Alınan bilgiye göre Çorum’un Bayat İlçesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki genç kaybolan ve bir daha kendisinden haber alamadığı dedesini arıyor. Bayat’ın Pancarlık Köyü’nde dedesi A.Ç ile birlikte ikamet eden N.K isimli genç evlerinin ikinci katına üzerini değiştirmek için çıktığı sırada tekrar dedesinin yanına gelmemesi üzerine yapılan tüm aramalara rağmen bulamadıklarını bildirdi. N.K. dedesini bulmak için aramadık yer bırakmadıklarını belirterek, dedesinin hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Jandarma kayıp kişinin KİHBİ sistemine kaydını yaparken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Dini bilgiler yarışması
Dini bilgiler yarışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim