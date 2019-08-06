DEDESİNİ ARIYOR

Alınan bilgiye göre Çorum’un Bayat İlçesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki genç kaybolan ve bir daha kendisinden haber alamadığı dedesini arıyor. Bayat’ın Pancarlık Köyü’nde dedesi A.Ç ile birlikte ikamet eden N.K isimli genç evlerinin ikinci katına üzerini değiştirmek için çıktığı sırada tekrar dedesinin yanına gelmemesi üzerine yapılan tüm aramalara rağmen bulamadıklarını bildirdi. N.K. dedesini bulmak için aramadık yer bırakmadıklarını belirterek, dedesinin hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Jandarma kayıp kişinin KİHBİ sistemine kaydını yaparken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)