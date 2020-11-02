Dede-torun depremde can verdi

Çorumlu Ünal Eren ile 10 yaşındaki torunu Çınar Ege Ünlü, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık büyüklüğündeki depremde göçük altında kalarak can verdi.

Minik Çınar’ın ailesinin İzmir’de yaşadığı, babası Ali Ünlü’nün 2016 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çorum Merkez Üçköy’den İsmail Ünlü’nün torunu olan Çınar Ünlü, İzmir depreminde hayata veda etti. Minik Çınar ve Dedesi Ünal Eren, İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çınar Ünlü’nün merhum babasının Üçköylü, annesinin ise Gökköylü olduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, Çınar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)