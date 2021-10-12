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Dede Cuma Zorlu vefat etti

Çorum Merkez Atçalı Köyü'nden, Dede Cuma Zorlu hayatını kaybetti.

Güncel 12.10.2021, 10:44
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Dede Cuma Zorlu vefat etti

Hasan Zorlu, Kerime Kümbet ve Şehriban Zorlu'nun babaları Cuma Zorlu (93), rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Atçalı Köyünün dedesi olan Cuma Zorlu, eşi Hüsne Zorlu ile birlikte geçtiğimiz yıllarda TRT'de bir programa çıkmış, ayrıca Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından da ziyaret edilmişti.
Köyün sevilen ismi Cuma Zorlu'nun vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi bugün saat 14.00'de Nadık Cemevi'nden alınarak Atçalı Köyü mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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