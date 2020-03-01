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DEAŞ örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan  4 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEAŞ örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan  4 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

01 Mart 2020 Pazar 12:22
DEAŞ örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Çeşitli  Dijital materyallerinde ele geçirildiği operasyon sonrası İl jandarma komutanlığında bir süredir sorguları yapılan 4 kişi " Terör örgütüne üye olmak suçundan  bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliye Sarayına getirildi.

Son Güncelleme: 01.03.2020 12:24
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