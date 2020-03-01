DEAŞ örgütüne üye oldukları iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Çeşitli Dijital materyallerinde ele geçirildiği operasyon sonrası İl jandarma komutanlığında bir süredir sorguları yapılan 4 kişi " Terör örgütüne üye olmak suçundan bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliye Sarayına getirildi.