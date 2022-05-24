DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu
Aralarında Çorum’un da bulunduğu Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yozgat merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum illerinde düzenlenen operasyonda aralarında örgütün üst düzey yetkililerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli şahısların saklandıkları ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31