Davutoğlu’nun toplantısına Rumi Bekiroğlu da katıldı

‘Sakarya Dostları Platformu’ adı altında düzenlenen ve Ahmet Davutoğlu’nun gündem yaratan sözler sarf ettiği toplantıya, davetli olarak AK Parti Çorum eski İl Başkanı Avukat Rumi Bekiroğlu da katıldı. Bekiroğlu’nun, Davutoğlu’nun kuracağı partiye Kurucu İl Başkanı olması bekleniyor.

AK Parti ile görüş ayrılığına düştüğü için yeni parti kurmaya yönelen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Sakarya’daki “ses getiren” toplantısına Çorum’dan da katılım olduğu belirlendi.

‘Sakarya Dostları Platformu’ adı altında düzenlenen ve Ahmet Davutoğlu’nun gündem yaratan sözler sarf ettiği bu toplantıya davetli olarak eski AK Parti Çorum İl Başkanı Avukat Rumi Bekiroğlu’nun da katıldığı öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu oluşumunun kurucu il başkanları ve yönetimini teşkil edecek isimlerin çağrıldığı Sakarya’daki toplantıya Rumi Bekiroğlu dışında Çorum’dan başka katılımcıların da olduğu haber alındı.

“GÜÇLÜ BİR EKİPLE GELİYORUZ”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu toplantıda yaptığı konuşmada kuracağı parti ile ilgili ipuçları vererek, ”Biz yeni bir ümit rüzgarı estirmeye, yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Çok güçlü bir ekiple geliyoruz. Bu yol birilerinin zannettiği gibi küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur” demişti.

DAVUTOĞLUCULAR BOY GÖSTERECEK

Sakarya’daki toplantı sonrası Ahmet Davutoğlu’nun partileşme girişiminin hareketlenmesi ve illerde örgütlenme çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Çorum’da Kurucu İl Başkanı olması beklenen eski AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu ve ekibinin de yakın bir zamanda kamuoyu önüne çıkacağı tahmin ediliyor.

(Elvan Yılmaz)