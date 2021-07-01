Davutoğlu’ndan esnaf ziyaretleri

Eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İnönü Caddesi, Kubbeli Caddesi ve Zafer Çarşısı’nda bulunan esnafı ziyaret eden Davutoğlu, esnaf ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Esnafla çay içip sohbet eden Davutoğlu, ülke gündemi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Davutoğlu’na ziyaretleri sırasında Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu ve il yönetimi de eşlik etti.

(Taner ŞİMŞEK)

