Davutoğlu, Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti
Gelecek Partisi’nin Çorum İl Binası’nın açılışı için kente gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Galip Deniz ile bir süre görüştü.
Güncel 01.07.2021, 22:44
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Eşi Sare Davutoğlu, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu ve partililerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Davutoğlu, şehitliğin en yüce mertebe olduğunu belirterek, “Bu vatan uğruna hayatını seve seve veren kahraman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ne yapsak azdır” dedi.
Davutoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz de Davutoğlu’na Çorum Şehitleri Albümü’nü hediye etti. (Taner ŞİMŞEK)
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