Davutoğlu ile Türkoğlu siyaset üzerine sohbet etti

İki duayen siyasetçi, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden günümüze Türkiye ve Çorum siyaseti üzerine konuştular.

Davutoğlu, Adnan Türkoğlu'ndan övgüyle söz ederken, Türkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

