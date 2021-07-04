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Davutoğlu ile Türkoğlu siyaset üzerine sohbet etti

Geçen hafta Çorum'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu'nu ziyaret etti.

Güncel 04.07.2021, 18:58
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Davutoğlu ile Türkoğlu siyaset üzerine sohbet etti

İki duayen siyasetçi, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi’nden günümüze Türkiye ve Çorum siyaseti üzerine konuştular. 
Davutoğlu, Adnan Türkoğlu'ndan övgüyle söz ederken, Türkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)
 

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