Davutoğlu: “Ekonomik bir çöküş içerisindeyiz”

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Çorum İl Koordinatörü Rumi Bekiroğlu, Teşkilat Başkanı Selim Temurçi ve Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Batı Karadeniz Bölgesi İl Başkanları toplantısında teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu' nu da ziyaret eden partililer, Davutoğlu'na Batı Karadeniz ve Çorum ile ilgili bilgi verdi.

Ziyarette ülke gündemini değerlendiren Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, ülke ve vatandaşların durumlarının iyi olmadığını ve ülkenin yönetiminde istikrarsızlık bulunduğunu anlattı. Davutoğlu, ülke ve insanların zamlardan ve doların yükselişinden kaynaklanan ekonomik bir çöküş içerisinde olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)

