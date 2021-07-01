Davutoğlu Çorum’da söz verdi: “Havaalanı dâhil tüm imkanlara kavuşacak”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çorum İl Başkanlığı binasını hizmete açtı. Davutoğlu, İnönü Caddesi’ndeki parti binasının açılış konuşmasında Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partisinin kuruluşundan beri Çorum’un gelecek hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Gelecek Partisi ülkede karanlık bulutların dolaştığı bir zamanda her yeri yolsuzlukların, halkı yoksulluğun ve bunları dile getirenlere karşı uygulanan yasakların ülkeyi kıskaca boğduğu bir anda doğdu” dedi.



‘BASKILAR GÖRDÜK’

Davutoğlu, partisinin geçmiş ihtirasların ve kavgaların üzerinde değil ülke gençlerinin umutla bağlandıkları bir ülke inşa etmek üzere kurulduğunu vurgulayarak, çok zor zamanda büyük baskılar gördüklerini dile getirdi. Baskılara rağmen Türkiye’nin her yerinde örgütlendiklerini belirten Davutoğlu, tüm Türkiye’yi adım adım gezdiklerini söyledi.

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KARARTAN ADIMLAR YAŞANDI’

‘Ortaya son dönemde dökülen ve milyarlarca dolarlık yolsuzluklara işaret eden gelişmeler sizi üzmesin’ diyen Davutoğlu şunları söyledi: “Biz siyasi ahlak yasası dediğimizde biz yeni bir Türkiye ideali için önce temiz siyaset olmalı dediğimizde biliyorsunuz ilçe başkanı olamazsınız diyerek bize karşı komplo kurdular. Ve ülkemizin geleceğini karartan adımlar yaşandı. Şimdi yine aynı şeyi diyoruz yayınlanan videolardan mafya, siyaset, medya ilişkilerinden ortaya çıkan bütün kirliliklere karşı bembeyaz gömleklerimizle temiz siyaset diyoruz, demeye devam edeceğiz. Son 5 yılda yaşananlar bu ülkenin ideallerini kimlerin terk ettiğini bizlere gösterdi.”



‘HER GÜN ZAM ÜSTÜNE ZAM YAĞIYOR’

Çiftçilerin perişan, meyve sebze üreticinin zor durumda olduğunu, mazot fiyatlarının karşılanamadığını dile getiren Davutoğlu, “Dün yine elektriğe zam yapıldı. Her gün zam üstüne zam yağarken onlar şatafatlarından, onlar kibirlerinden onlar israflarından hiç vazgeçmiyorsa işte biz onlara durun Anadolu insanının temiz duyguları üzerinde şatafat yaşayamazsınız diyoruz, demeye de devam edeceğiz. Porsiyonları küçültün diye halka seslenenler, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın feryadını duymayanlara biz Çorum’dan sesleniyoruz. Biz o feryadı duyanlarız, biz halkın içinden gelenleriz. Biz bu milletin bütün değerlerini ayağa kaldırmak üzere yola çıkanlarız” ifadesini kullandı.



ÇORUMLULARA SÖZ VERDİ

Davutoğlu, bu ideallerle Çorum’a daha iyi hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, Çorum’un İç Anadolu’dan Karadeniz’e giden, Doğu’dan Batı’ya giden bütün yolların kavşağı olacağını aktardı.

Davutoğlu, “Çorum inşallah terk edilmiş bir diyar gibi, çalışkan insanların, Türkiye ortalamasının üstünde üretim yapan insanların yollarının geçmediği hızlı trenin, yük treninin uğramadığı bir yer olmaktan çıkacak. Açık ve net olarak bir kez daha söz veriyorum Başbakanlığımda yarım bıraktırılan tüm projeleri inşallah yerine getireceğiz. Hızlı tren hattı Samsun’a ulaşırken mutlaka Çorum’dan geçecek. Merzifon’dan Çankırı’ya Kastamonu’ya giden yük tren hattı bu bölgenin en önemli tarım sanayi merkezi olan Çorum’dan geçecek. Çorum Havaalanı dâhil tüm imkanlara kavuşacak. Geleceğimiz Çorum’da da Türkiye’de de parlak olacak” dedi.

Eşi Sare Davutoğlu’nun da katıldığı parti binası açılışında Davutoğlu, açılış kurdelesini hayırlı olsun dilekleriyle kesti. Davutoğlu ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

(Nurdan Akbaş- Yusuf ÇINAR)