“Davutoğlu bildiklerini açıklamak zorundadır”

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda düzenlediği ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davanın avukatları, Davutoğlu’nun yaptığı konuşmadaki sözleri üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel’in de aralarında yer aldığı 10 Ekim Ankara Katliamı davası Avukat Komisyonu Üyeleri, “Ahmet Davutoğlu’na açık çağrımızdır: Bildiğiniz, tanık olduğunuz, ortak olduğunuz her şeyi anlatın" başlıklı bir açıklama yayımlayarak yeni parti çalışmaları içindeki Ahmet Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır” sözlerini hatırlattı.

Ahmet Davutoğlu’nu sözlerini açıklamaya davet eden açıklamada “7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönemi ülkenin en kritik dönemlerinden biri olarak ilan ederek ne demek istemiştir? Kritik olarak adlandırılan bu dönemde neler olmuştur?” diye sorularak şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu dönemin ülkenin en kritik dönemlerinden biri olduğu tespitine katıldığımızı belirtmek isteriz. Zira 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı gerçekleştiği andan itibaren biz de aynı şeyi söylemekteyiz. 7 Haziran ve 1 Kasım Seçimleri arasında gerçekleştirilen katliamlarla, kitlesel kıyımlarla yüzlerce insan öldürülmüş, ülkede kaos ve korku ortamı yaratılmış ve 1 Kasım seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidar olabilmiştir.”

“OYLAR ARTTI” DEMİŞTİ

Açıklamanın devamında Davutoğlu’nun katliamın ardından oylarının arttığına yönelik ifadeleri de hatırlatılarak şöyle denildi: “10 Ekim Ankara Katliamı davasının her aşamasında bu dosyanın avukatı olan bizler bu durumdan söz ettik ve Davutoğlu’nun katliamın hemen arkasından ‘anket yaptırdık ve oylarımızın arttığını gördük’ açıklamasını hatırlattık. Davutoğlu’nun bugünkü açıklamaları da aslında aynı minvalde olup, 10 Ekim Katliamının siyasal iktidardan bağımsız ele alınamayacağına ilişkin ısrarımızı doğrulamaktadır.

“EMİR VERENİ SÖYLEYİN”

Sayın Davutoğlu; o kritik dediğiniz dönemde Suruç Katliamı yaşandı, Ceylanpınar’da son derece şaibeli bir biçimde polislerin öldürülmesinin ardından çözüm masası tekmelendi, bölgede sokağa çıkma yasakları başladı, onlarca insan hayatını kaybetti, evleri yerle bir edildi, 10 Ekim günü Ankara’da mitingde canlı bombalar kendisini patlattı ve tam 103 insan hayatını kaybetti. İşte kritik dediğiniz dönem budur ve bu dönemin arkasından 1 Kasım seçimlerini kazandınız. Şimdi soruyoruz ve davet ediyoruz. Yaptığınız bu açıklamalar ile ne demek istediğinizi ayrıntılarıyla anlatmak durumundasınız. Söz konusu kritik dönemde yapılanları, kimlerin emir ve talimat verdiğini tek tek söylemek zorundasınız. 10 Ekim Ankara Katliamı ve Suruç Katliamı davaları halen devam etmektedir. Bu davalara gelip bildiğiniz her bir konuda tanıklık yapmalısınız. Bunları yapmadığınız durumda açıklamalarınız tarafımızca siyasi manevralar olarak ele alınacaktır. Ancak her koşulda 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki katliamlar döneminden iktidarınızın ve kendinizin siyasal sorumluluğunu ilan etmiş oldunuz, bu durum tarihe böyle geçecektir.”

(Haber Merkezi)