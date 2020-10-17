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Davut Yıldırım, hayatını kaybetti

Güncel 17.10.2020, 16:00
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Davut Yıldırım, hayatını kaybetti

Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Denetim Kurulu Üyesi, Osmancık İlçesi’nin sevilen simalarından “Kahveci Davut” olarak bilinen Davut Yıldırım, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kargı Köyü nüfusuna kayıtlı Davut Yıldırım, uzun yıllardan beri kahvehane işletmeciliği yapıyordu. Karayolları Şefliği istasyonu karşısında yıllardır kahvecilik yapan Davut Yıldırım, ilçede sevilen biriydi.
Hamza Yıldırım’ın babası olan Davut Yıldırım’ın vefatı ailesi başta olmak üzere sevenlerini büyük üzüntüye sevk etti. Davut Yıldırım’ın cenazesi bugün Osmancık İlçesi’nin Kargı Köyü’ne götürülerek, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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