Davut Güney’in ziyareti
Emekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, eski Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Davut Güney, kendisi gibi harita mühendisi olan oğlu Mahmut Güney’le birlikte Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek kadim dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi. Ziyarette, müteahhit Niyazi Özmercan da bulundu. (Aliye ÖNCEL)
Güncel 06.02.2022, 19:10
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