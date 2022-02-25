Davut Güney yoğun bakımda
Güncel 25.02.2022, 18:38
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Tapu Kadastro eski Genel Müdürü ve BOTAŞ TANAP eski Kamulaştırma Direktörü, Çorum Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Davut Güney, beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Güney’in Hacettepe Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (Haber Merkezi)
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