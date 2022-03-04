Davut Güney taburcu oldu

Geçen hafta beyne pıhtı atması sonucu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Davut Güney, önceki gün taburcu oldu.

Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürü, TANAP eski Kamulaştırma Direktörü ve Çorum eski Belediye Başkan Yardımcısı Davut Güney, evinde istirahate çekildikten sonra dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak sağlığının iyi olduğunu bildirdi ve ÇORUM HABER başta olmak üzere, sağlık durumu ile yakından ilgilenen dostlarına teşekkür etti. (Haber Merkezi)

