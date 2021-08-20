Davulcu Sadık Bolat hayatını kaybetti

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden davulcu Sadık Bolat (83), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2021 yılı Ocak ayında eşi Şenel Bolat’ı Ankara’da bir trafik kazasında kaybeden Bolat, eşinin acısına 8 ay dayanabildi. Sadık Bolat, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Aşır, Müslüm, İmdat, Yılmaz, Tuncay Bolat (merhum) ile Zeynep Çalar ve Gamze Sağır’ın babaları, davulcu Sadık Bolat’ın vefatı derin ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

2020 yılı Ocak ayında gelini Leyla Bolat’ı kalp krizi sonucu kaybeden ve genç yaşta toprağa veren Sadık Bolat, 8 ay önce de eşini bir trafik kazası sonucu kaybetti. Bolat ailesi, ardarda yaşanan acı haberlerle sarsıldı. Sadık Bolat’ın cenazesi dün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfın’da düzenlenen törenin ardından Körücek Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

