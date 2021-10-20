Davos Yapı’dan Çorum’a yepyeni bir yaşam alanı

“Davos Villa Sitesi” olarak adlandırılan 110 bin metrekarelik alana yapılacak olan 76 villa için dün bir tören düzenlendi. İş insanı Erol Battal, oğlu Ali Battal, Davos Yapı sahibi Ekrem Keçeli ve mahalle muhtarlarının katıldığı törende emekli din görevlisi ve ÇORUM HABER fahri köşe yazarı Fikrettin Çıplak’ın duasının ardından kurban kesildi.



“TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI BİR YAŞAM ALANI”

Projenin mimarı Gökhan Semiz, kendine özel arıtmalı yüzme havuzları, Türk hamamı, saunası, otoparkı bulunan villaların 125 metrekare alana oturduğunu belirterek, 300 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 800 metrekarelik özel bahçesi bulunan villalarda rüzgâr akımını engelleyecek şekilde dulda alanların planlandığını söyledi. Semiz, “Terasta otururken buradaki temiz havayı hissedeceksiniz ama soğuk havayı hissetmeyeceksiniz. Burada oturacak olanlara temiz hava ve sağlıklı bir yaşam alanı imkânı sunuyoruz” dedi.

Öte yandan ortak alanlar içerisinde yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının bulunacağını belirten Semiz, “Temiz enerji bizim için çok önemli bir faktör. O nedenle kurulacak olan buradaki yeni yaşam merkezinde güneş enerjisinden elektrik üretilecek. Oksijeni bol, temiz enerji kullanılan, sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyoruz” dedi.



“YENİ BİR YAŞAM ALANI SUNUYORUZ”

İsviçre'de yaptığı projelerle adından söz ettiren ve Çorum'da da dikkatleri üzerine çeken Ekrem Keçeli ise İsviçre’de inşaat sektöründeki deneyimini Çorum’a taşımak istediğini söyledi. Geçmişte yaptığı projelerin Çorum halkı tarafından beğenildiğini kaydeden Keçeli, “E-1 sertifikası olmayan hiçbir malzemeyi inşaatlarımızda kullanmıyoruz. Burada sadece konut değil, yeni, sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



BİRÇOK PRESTİJ BİNA KAZANDIRDI

Ekrem Keçeli, Çorum’a daha önce kazandırdığı projelerle adından söz ettirmişti. BUKET TOWER, İLKE HAUS, BESTE HAUS, KEÇELİ HAUS ve NAZLI HAUS projeleriyle tanınan Keçeli, şimdi de Hoyhoy mevkiinde iş insan Erol Battal’a ait 110 dönümlük arazi üzerine yeni bir yaşam alanı kurmanın hazırlığı içerisinde.

Keçeli, 76 villadan oluşan yeni projenin inşaatının 3’er etap halinde gerçekleştirileceğini ve toplamda 3 yıl içerisinde villaların hazır hale geleceğini söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

