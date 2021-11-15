DATEM’den doğa yürüyüşü
Doğru Amaçlarla Toplumsal Entekrasyon Derneği (DATEM), Çorum’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Doğru Araç Ve Amaçlarla Birey Gelişim Projesi Faaliyetleri kapsamında, doğa yürüyüşü ve Şehitlik ziyareti yaptı.
Doğa yürüyüşüne Mil Bürosen Genel Başkan Vekili Mahmut Uysal, Çorum Bölge Tekvondo Antrenörlerinden Aydın Fırat ve DATEM ve Akıncılar Derneği üyeleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.
Şehitlikte DATEM Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Çağdaş, “Bu gün bu topraklar üzerinde barış ve huzurla hayatımızı sürdürmemizin en büyük sebebi bunun için bedel ödeyen bu ülkenin şehit evlatlarıdır bizler tarihin en şerefli milletiyiz şehitlerimiz asırlarca mazlum ve mağdur milletlere kol kanat germesinin Anadolu’yu bu millete yurt yapmanın şuuruyla şehit düşmüşlerdir, Allah cümle şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, gazilerimizden Allah razı olsun, bu milletin evlatları üzerinden milli ve manevi duyguları eksik etmesin” dedi.
Şehitlik ziyaretinden sonra DATEM Genel Başkanı Mustafa Atasoy öncülüğünde doğa yürüyüşüne geçildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
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|12
|10
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|12
|10
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|6
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|11
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|11
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|11
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