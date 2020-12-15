Darphane, Amasya Saat Kulesi hatıra parası üretti

Darphane Genel Müdürlüğü, “Saat Kuleleri” serisinin 7’ncisi olarak “Amasya Saat Kulesi” hatıra parası üretti. Nominal değeri 10 TL olan gümüş paradan 3 bin adet basıldığı bildirildi.

Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’in imzasını taşıyan açıklamada, “Kule’nin 2002’de, dönemin Amasya Valisi Hüseyin Poroy tarafından aslına uygun olarak yeniden yaptırıldığı” bilgisine de yer verildi.

Bilindiği gibi, Hüseyin Poroy, Amasya’dan Çorum Valiliği’ne atanmış, Çorum’dan Danıştay Üyeliği görevine getirilmiş ve bir dönem Danıştay Genel Sekreterliği görevini yerine getirmişti. (Haber Merkezi)