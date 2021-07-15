“Darbenin her türlüsünü reddediyoruz”

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Ülkemizde çok partili demokratik sistemin yerleşmesi için büyük çaba harcamış, ağır bedeller ödemiş olan partimiz CHP, her türlü darbeye ve antidemokratik yönteme kesin olarak karşıdır” ifadesini kullandı.

Mehmet Tahtasız’ın açıklaması şu şekilde:

“15 Temmuz demokrasimize ve ulusumuza kurulmuş bir tuzaktır. Hiçbir yaptırım yetkisi olmayan, sıradan, sivil insanların sorgusuz-sualsiz hapse atılmasıyla bu defter kapatılamaz. Gerçek sorumlularının korunup kollanılmasından vazgeçilerek bir an önce cezalandırılmaları şehitlerimize namus borcumuzdur. İnanıyorum ki gerçek sorumluları hak ettikleri cezaya çarptırılmadıkları sürece şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, kanı yerde kalmış olacaktır.

Ülkemizde çok partili demokratik sistemin yerleşmesi için büyük çaba harcamış, ağır bedeller ödemiş olan partimiz CHP, her türlü darbeye ve antidemokratik yönteme kesin olarak karşıdır. Partimizi darbelerle ilişkilendirmeye kalkanlar, suç bastırmaya çalışan gerçek darbecilerdir. Sorumlular hesap verinceye kadar bu hain darbe girişimini unutturmayacağız.

Bir arada yaşamamızın, bir ve beraber olabilmemizin en önemli unsuru laik cumhuriyetimizdir. 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyoruz. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi, FETÖ'nün bu devletin kılcal damarlarına kadar girdiğini de unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı günler diliyor, yüce Türk milletinin demokrasi ve milli birlik gününü kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

