“Darbe her düşünceden sahip insanlarla birlikte önlendi”

Cıdık, 15 Temmuz'a giden süreç nasıl ortaya çıktı?' sorusunun cevabı verilmeden, Türkiye'de 15 Temmuz gibi kalkışmaların bir daha olmayacağını garanti etmenin mümkün olmayacağını anlattı.

15 Temmuz'un Türkiye için tarihi bir kırılma anı olduğunu belirten Cıdık, 15 Temmuz'un asıl muhtevasının iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN FEDAKARLIĞI SAYESİNDE ALTÜST OLDU

Darbenin hukuksuzluk ve demokrasinin dışına çıkmak anlamına geldiğini ifade eden Cıdık, "15 Temmuz, bu ülkeye karşı yapılan kirli hesapların, milletimizin azim ve fedakarlığı sayesinde altüst olduğu gündür. Özellikle 12 Eylül ve 28 Şubat'ın bizatihi mağduru olduk. Bundan dolayı asker postalı altında bir idarenin ne demek olduğunu en iyi bilenlerden birisi Milli Görüş hareketi mensuplarıdır. Bu sebeple biz, 15 Temmuz başta olmak üzere, bütün darbelere karşıyız ve hiçbirini tasvip etmeyiz. O gece Ak Partili ile CHP'li, MHP'li ile Saadet Partili tankların önüne çıktılar” dedi.

15 Temmuz gecesinde milletin büyük bir destan yazdığını ve darbe hukuksuzluğunun karşısında olduğuna işaret eden Cıdık, "O gece alanlarda sadece bir veya iki partiye mensup insanlar yoktu. Her siyasi partiden, her ideolojiden insanı görmek mümkündü. AK Partili ile CHP'li, MHP'li ile Saadet Partili yan yana tankların önüne çıktılar ve bu girişime karşı göğüslerine gere gere mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

DEVLETİ YÖNETENLERİN ADALETİ TESİS ETMELERİ İCAP EDER

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlıdan ve Selçukludan aldığı tarihi mirasın bir nişanesi olarak, köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu aktaran Faruk Cıdık, "15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen refleks de bu geleneğin ve birikimin bir tezahürü olarak görülmelidir. Lakin, 15 Temmuz'a giden süreç nasıl ortaya çıktı? sorusunun cevabı verilmeden, Türkiye'de 15 Temmuz gibi kalkışmaların bir daha olmayacağını garanti etmek mümkün değil. Devlet yönetiminde hukuku rafa kaldırmanın, ehliyetsiz ve liyakatsiz kadroları iş başına getirmenin, adam kayırmacılığın ve iltimasın önüne geçmediğimiz sürece Türkiye'nin tam manası ile güçlü ve sağlam bir hukuk sistemine ve sağlam bir ekonomiye sahip olması söz konusu olamaz.

15 Temmuz'da darbeci zihniyete karşı büyük bir başarı kazanıldı. Fakat, bu demek değildir ki Türkiye, bundan sonra bir daha böyle bir hadise ile karşı karşıya kalmayacak. Devletin idaresini elinde bulunduranların darbelerin önüne geçmek için tedbirler alması ve adaleti kamil manada tesis etmeleri icap eder" dedi. (Haber Merkezi)