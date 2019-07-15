“Darbe girişimi ekonomik potansiyelimizi hedef aldı”

Türkiye’nin kalkınma projelerinin ve ekonomik potansiyelinin hedef alındığını vurgulayan Abdurrahman Kılıç, “15 Temmuz 2016’da yakın tarihimizin en büyük ihaneti olan darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, milli egemenlik ve bağımsızlığımızı doğrudan hedef almıştır.

Milli birlik ve beraberliğimizi parçalamayı; istikbal ve istiklalimizin teminatı olan gönüllü teşekküllerimizi yıpratmayı arzulamıştır. Milletimizin birbirine güvenini sarsmak, sahih İslam anlayışını ve irfan geleneğimizi bozmak için uğraşmıştır.

Dünyanın en büyük 18. ekonomisine ve dinamik bir genç nüfusa sahip, stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç olan Türkiye’de kalkışılan bu darbe girişimi ülkemizin siyasi istikrarının yanı sıra kalkınma projelerimizi ve ekonomik potansiyelimizi de hedef almıştır.

Seçilmiş demokratik iradeye ve milletin egemenliğine yönelik bu darbe girişimi ekonomik ve politik anlamda büyük bir istikrarsızlığa veya krize yol açamadan engellenmiştir. ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganıyla adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, dünyada en büyük 18, Avrupa’da ise ilk 8 ekonomiden biridir” dedi.

Her türlü ekonomik ve siyasi müdahalelere karşı Türk Milletinin dimdik ayakta durduğunu ve Millet olarak Çanakkale ruhu ile hareket edilerek şanlı bir tarih yazıldığının altını çizen Kılıç, “Ülkemize yönelik bölgesel ve küresel bütün tehditlerin bertaraf edilmesi; bölgemizde lider, dünyada söz sahibi olmamız ve tam bağımsız Yeni Türkiye için devletimizle, milletimizle; resmi kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birliğimizi ve beraberliğimizi korumamız gerekmektedir.

15 Temmuz’un üçüncü yılı yıldönümü münasebetiyle bir kez daha şehitlerimiz için Allah Teâlâ’dan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)