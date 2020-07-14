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“Darbe fırsata çevrilerek siyaset yeniden dizayn edildi”

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Gökmen, “Darbeler ve darbelerden nemalananlar kaybedecek; halkın demokrasi mücadelesi kazanacaktır” dedi.

Güncel 14.07.2020, 18:47
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“Darbe fırsata çevrilerek siyaset yeniden dizayn edildi”

Darbenin, halk desteğini yitiren, yolsuzluk hikayeleri tartışılan, oy kaybetmeye başlamış olan iktidara nefes aldırdığını, kendi ifadeleriyle “Allah’ın lütfu” dendiğini vurgulayan Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Erdoğan yönetimi darbeyi fırsata çevirerek devleti ve siyaseti yeniden dizayn etmeye koyuldu. İktidarın düzenlemelerine karşı çıkan herkesi Fetöcü ilan ederek yarattığı korku ortamında emekçilerin sesini kısmaya çalıştı. Darbe girişiminden birkaç gün sonra ilan edilen ve aralıklı olarak uzatılan OHAL sayesinde KHK’lerle yönetilen bir ara rejimin160 bin kişinin gözaltına alınması, 150 bin kamu görevlisinin ihracı, muhaliflerin baskı altına alınması; 100’den fazla gazete ve televizyonun kapatılması, tüm demokrasi güçleri üzerine tehdit, sindirme ve korku politikaları ile gidilmesi olmuştur. Bu süreçte bütün grevler “milli güvenlik” nedeniyle yasaklanırken, alanlar sadece iktidarın düzenlediği mitingler için açılmıştır.”

“DARBE VE OHAL FIRSATA ÇEVRİLEREK TEK ADAM TEK PARTİ YÖNETİMİNİN TEMELİ ATILDI”

AKP iktidarının, darbeyi ve OHAL uygulamalarını fırsata çevirerek, MHP’nin de kayıtsız desteğini alıp tek adam tek parti yönetiminin temelinin atıldığını kaydeden Gökmen, “Böylece 15 Temmuz darbe girişimi yeni rejimin dayanağı yapılmıştır. Bu süreçte iç ve dış politikayla ilgili kararlar tekelci burjuvazinin çıkarlarının temsilcisi konumundaki ‘tek adam’ tarafından alınmış, Meclis ise tam anlamıyla tek adamın tasdikçisi konumuna düşürülmüştür” dedi.

“TOPLUMSAL MUHALEFET TERÖRİZE EDİLEREK SUSTURULMAK İSTENİYOR”

Gökmen, iktidar tarafından fırsata çevrilen darbe girişimi ve OHAL ile inşa edilen “Tek adam” rejimi ile işçi ve emekçilerin grev hakkının gasbedildiğini, sendikal hakların ise kullanılamaz hale geldiği belirterek, “Bugün toplumsal muhalefet terörize edilerek susturulmak isteniyor. Çünkü; tek adam, toplumsal muhalefeti, daha gerici bir rejimin kurulmasının önündeki engel olarak görmektedir” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK BİR GELECEĞİN İNŞASI İÇİN MÜCADELE SÜRECEKTİR”

Darbe girişiminden 4 yıl sonraki tablonun işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin bütün baskılara rağmen direnmeye devam ettiği bir tablo olduğunu kaydeden Gökmen, “İktidar kesin bir sessizlik sağlayamamıştır; sağlayamayacaktır. İşçiler, emekçiler, geleceksizliğe mahkum edilmek istenen gençler başta olmak üzere halk sermaye egemenliğinin sultasına karşı mücadele ediyor. Halkın, iktidar kliklerinin çatışmalarının bedelini darbeler, sıkıyönetimler veya OHAL uygulamaları ile ödemediği, halkı ezmek için lütufa dönüştürülen siyasi felaketlerin tarihe gömüldüğü, demokratik bir geleceğin inşası için bu mücadele sürecektir. Darbeler ve darbelerden nemalananlar kaybedecek; halkın demokrasi mücadelesi kazanacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

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