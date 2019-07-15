“Darbe değil işgal teşebbüsüydü”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konferansta ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi ve 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma yaptı. İsmail Kahraman’ın daha önce özel kalem müdürlüğünü yaptığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, kendisinden 2 yıllık süre içerisinde bir üniversitede öğrenilebilecek kadar çok şey öğrendiğini ifade etti. Kahraman’ın 60 yılı geçen bir siyasi geçmişi bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 15 Temmuz gecesiyle ilgili yaşadıklarını anlatacağını belirtti.

27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise konuşmasında 15 Temmuz’un ne bir darbe kalkışması ne de ihtilal kalkışması olduğunu bunun Türkiye’yi işgal için düzenlenmiş bir çalışma olduğunu söyledi.

15 Temmuz tarihine kadar 16 hareketlenme daha olduğunu 15 Temmuz’un ise bu hareketlenmenin 17.’si olduğunu belirten Kahraman, “O gece muvaffak olsalardı; Daeşistan, Kürdistan, kurulmuş olacaktı. İstenilen bir harita değişimiydi” dedi. İşgal girişiminin saatinin 4 saat önceye alındığını anlatan İsmail Kahraman, “Sabaha karşı olsaydı insanlar uyandıklarında ülkenin işgal edildiğini göreceklerdi” dedi. Kalkışmanın senaryosunun dışarıdan yazıldığını belirten Kahraman, ülkeyi yönetmenin askerin harcı olmadığını, çok zor olduğunu kaydetti. Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini ifade eden Kahraman, Türkiye’nin güçlü olması durumunda diğer İslam ülkeleri ve Türk devletlerinin de güçlü olacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Prof.Dr. Mehmet Azimli “FETÖ’nün Kandilli Dicle Üniversitesi Örneği”, Prof.Dr. Mehmet Evkuran “15 Temmuzun Dini Kodları” ve Doç.Dr. Zekeriya Işık da “FETÖ’nün Tarihsel Zemini” konusunda açıklamalarda bulundu.

(Erkan BAYATLI)