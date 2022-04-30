Danişmend Gazi İHO’da Ramazan sevinci etkinliği

Programa Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda veli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda “Peygamberimden öğrendim” video sunumu, Ramazan davulcusu eşliğinde Ramazan manileri, “Ramazan Bayramı” isimli orta oyunu gösterisi, “Ramazan Günlükleri” isimli oratoryo sunumu, Hacivat ve Karagöz gösterisi, “Ramazan esintileri” adıyla ilahi korosu ve Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiiri yer aldı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Programın sonunda ise öğrenciler arası düzenlenen “40 Hadis Ezberleme Yarışması” ödül töreni yapıldı.

Daha önce okulda yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İki kategoride yapılan yarışmada (5 ve 6.sınıflar - 7 ve 8.sınıflar) birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 250 TL, dördüncüye 150 TL ve beşinciye 100 TL ödülü verildi. Ayrıca 5 öğrenciye de mansiyon ödülü 50 TL olmak üzere toplam 4 bin TL ödül dağıtıldı.

Her iki gruptan 10 öğrenci olmak üzere 20 öğrenciye Diyanet’in meali ve ilmihali ile eğitimci yazar Mustafa Aktaş’ın “Peygamberimizin Dilinden 41 Konuda 41 Kıssa” isimli kitabı da hediye edildi.



(Uğur GÖRKEM)

