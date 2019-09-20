Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100237
ALTIN
279.085
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1620
EURO
6.3129

Danişmend Gazi İHO, Teknofest’te

Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu, ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık ve teknoloji etkinliği olan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışmaya katılma hakkı elde etti.

Danişmend Gazi İHO, Teknofest’te

Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu, ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık ve teknoloji etkinliği olan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışmaya katılma hakkı elde etti.

20 Eylül 2019 Cuma 21:17
Danişmend Gazi İHO, Teknofest’te

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmasına, yaklaşık 10 bin proje başvurusu arasından “Afet Yönetimi” alanında Teknoloji ve Tasarım dersinde tasarlanan “Akıllı Kiremitler” adlı projeyle Danışmend Gazi İHO, İstanbul’a davet edildi.

Proje hakkında bilgi veren danışman öğretmen Ebru Efe, “Özellikle deprem bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerindeki binaların ana maddesi tuğla-kiremit yerine kullanılacak malzemelerin şekil ve hammadde olarak yeniden tasarlanması ve daha sağlam alternatifler üretmek üzere düşünülen projemiz ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Böyle büyük bir organizasyonda okulumuzu ve ilimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Okul Müdürü Osman Şenoğlu ise, “Tasarım ve prototiplerin ortaya çıkarılması yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan projede emeği geçen Teknoloji ve Tasarım öğretmenimiz Ebru Eefe ve öğrencimiz Yusuf Üveyik’e teşekkür eder, başarılar dileriz” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
TÜMSİAD’dan kutlama
TÜMSİAD’dan kutlama
İşsizlik % 13'e yükseldi
İşsizlik % 13'e yükseldi
Esnaf ziyareti yaptılar
Esnaf ziyareti yaptılar
Saadet Partisi’nden Müftü Biçer’e hayırlı olsun ziyareti
Saadet Partisi’nden Müftü Biçer’e hayırlı olsun ziyareti
Albay Uzunoğlu’na “hayırlı olsun” ziyareti
Albay Uzunoğlu’na “hayırlı olsun” ziyareti
“Ecdadın izlerini dostlukla taçlandırdık”
“Ecdadın izlerini dostlukla taçlandırdık”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim