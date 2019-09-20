Danişmend Gazi İHO, Teknofest’te

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmasına, yaklaşık 10 bin proje başvurusu arasından “Afet Yönetimi” alanında Teknoloji ve Tasarım dersinde tasarlanan “Akıllı Kiremitler” adlı projeyle Danışmend Gazi İHO, İstanbul’a davet edildi.

Proje hakkında bilgi veren danışman öğretmen Ebru Efe, “Özellikle deprem bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerindeki binaların ana maddesi tuğla-kiremit yerine kullanılacak malzemelerin şekil ve hammadde olarak yeniden tasarlanması ve daha sağlam alternatifler üretmek üzere düşünülen projemiz ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Böyle büyük bir organizasyonda okulumuzu ve ilimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Okul Müdürü Osman Şenoğlu ise, “Tasarım ve prototiplerin ortaya çıkarılması yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünü olan projede emeği geçen Teknoloji ve Tasarım öğretmenimiz Ebru Eefe ve öğrencimiz Yusuf Üveyik’e teşekkür eder, başarılar dileriz” dedi. (Haber Merkezi)