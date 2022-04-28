Danimarka’dan Çorum’a “lezzet durağı”

Şimdi Big Mamma’s, Bursa’dan Batman’a, Ankara’dan Gaziantep’e uzanan başarısının ardından, 68. şubesiyle muhteşem lezzetlerini Çorumlulara sunmak üzere gün sayıyor.

Çevreyolu Akkuşlar Opet İstasyonu bahçesinde birbirinden zengin menüsü, efsane kahvaltısı ve üstün hizmet anlayışıyla kapılarını Çorumlulara açmaya hazırlanan Big Mamma’s, alışılagelmiş bir işletmeden ziyade, Çorum kültürüne ve mirasına saygı duyan, yenilikçi vizyonu, yazlık ve kışlık bahçesi, vip salonları, özel günlerde, çocuk oyun bahçesi ile müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



(Uğur GÖRKEM)

