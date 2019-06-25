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Damla & Mehmet çifti dünyaevine girdi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü mezunu Damla Duran ile Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Özel Harekatçı Mehmet Abdal hayatını birleştirdi. Halen Kars Valiliği koruma ekibinde yer alan ve 4 yıldır Özel Hareket Polisi olarak çalışan Mehmet Abdal ile atama bekleyen Damla Duran’ın düğün törenleri geçtiğimiz gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Damla & Mehmet çifti dünyaevine girdi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü mezunu Damla Duran ile Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Özel Harekatçı Mehmet Abdal hayatını birleştirdi. Halen Kars Valiliği koruma ekibinde yer alan ve 4 yıldır Özel Hareket Polisi olarak çalışan Mehmet Abdal ile atama bekleyen Damla Duran’ın düğün törenleri geçtiğimiz gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 Salı 23:10
Damla & Mehmet çifti dünyaevine girdi

Çimento’dan emekli Rafet ve Nermin Abdal’ın oğulları olan Mehmet ile Cevale – Ümüt Duran’ın kızları Damla’nın düğün törenine çok sayıda seçkin davetli katıldı. Çiftin Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz tarafından kıyılan nikahında Rüstem Volkan Biçer ile Mesut Abdal nikah şahitliklerini yaparken, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal da genç çifte evlilik cüzdanlarını verdi.

Salonda bulunan konuklara Türk Bayrağı dağıtılması ve gelin-damadın salona “Ölürüm Türkiyem” isimli türküsü ile girdiği düğünde kına gecesi ve pasta kesimi de gerçekleştirildi.

ÇORUM HABER, Duran ve Abdal ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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