Damla & Mehmet çifti dünyaevine girdi

Çimento’dan emekli Rafet ve Nermin Abdal’ın oğulları olan Mehmet ile Cevale – Ümüt Duran’ın kızları Damla’nın düğün törenine çok sayıda seçkin davetli katıldı. Çiftin Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz tarafından kıyılan nikahında Rüstem Volkan Biçer ile Mesut Abdal nikah şahitliklerini yaparken, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal da genç çifte evlilik cüzdanlarını verdi.

Salonda bulunan konuklara Türk Bayrağı dağıtılması ve gelin-damadın salona “Ölürüm Türkiyem” isimli türküsü ile girdiği düğünde kına gecesi ve pasta kesimi de gerçekleştirildi.

ÇORUM HABER, Duran ve Abdal ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)