“Damızlık Üretim İstasyonu’nda hedef 1000 küçükbaşa ulaşmak”

Milli Tarım projesi kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla 37 ilde uygulamaya konulan damızlık koç ve teke istasyonu projesi kapsamında birlikler arasında ilk olarak Çorum’da kurulan, halen ilk ve tek damızlık üretim istasyonu olma özelliğini koruyan tesise Valilik katkıları ile sağlanan 168 dişi toklu daha teslim edildi.

Koyun- Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin damızlık üretim merkezine alımı yapılan 168 adet damızlık koyunun teslimi için önceki gün tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Kemal Ateş, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Birlik yöneticileri ile üreticiler katıldı.

Çorum Valiliği tarafından Yeşilırmak Havzası Kalınma Birliği’ne sunulan proje kapsamında ilimize verilen 225 bin TL’lik ödenekle alınan 168 damızlık koyun ile birlikte tesisteki hayvan sayısının 322’ye ulaştığını dile getiren Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alanbay, ülkede ilk ve tek olan istasyonu ilerletmek ve üreticilerin damızlık koyun ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Birol Alanbay, bu merkezi ileriki yıllarda Araştırma ve Geliştirme Merkezi olarak planladıklarını da vurgulayarak “Valiliğimiz ve üreticilerin desteğini boşa çıkartmayacağız. Bu tesisi sizlerin desteğiyle ülkeye örnek bir tesis yapacağız. Bu tesise katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum’un 250 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ve damızlık materyal temininde sıkıntı yaşandığını belirten Tarım Müdürü Orhan Sarı da konuşmasında bu sorunu çözmek adına bu tesisi hayata geçirdiklerini, imkanlar ölçüsünde tesisin daha modern hale gelmeye devam edeceğini, bu konuda tarımsal sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Bu kapsamda geçen yıl tesise 154 hibe damızlık kazandırıldığını, bunlardan Mart ayında 130 civarında kuzu elde edileceğini vurgulayan Sarı, “Tesisi daha modern hale getirmek için gelecek yıl bir proje hazırlayacağız. Hedefimiz ülkede ilk ve tek olan bu üretim merkezindeki hayvan varlığını binin üzerine çıkarmaktır. Böylece üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıyı gidermiş olacağız. Hedefimiz burada mevcut materyal sayısını 1000 damızlık küçükbaş ulaştırmaktır. Hedeflerimize ulaşırsak üreticilerimizin ihtiyacı olan damızlık materyali buradan sağlayacağız, hem üreticilerimize ucuz damızlık temin etmek hem de Birliğin gelirini artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi geçmişte yaptıkları girişimler ile Çorum Şeker Fabrikası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 7 kamyon küspe, Çorum Ticaret Borsası’nın ise 5 ton arpayı istasyona destek için bağışlaması kararını hatırlatarak “Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ve plaket töreninin ardından protokol üyeleri hep birlikte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği desteği ile yeni alınan 168 damızlık koyunu inceledi.

(Haber Merkezi)