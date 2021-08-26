Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 10.7 milyonluk TKD projesi onaylandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ziyaretinde Süt ve Süt Üreticileri Birliğinin 10 milyon 773 bin TL’lik iki projesinin Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından onaylandığını müjdesini verdi.

Milletvekili Kaya, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması-Süt Toplama Projesi kapsamında Makine-ekipman ve araç alımı için 1.878.00 ? olan 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu alınacağını ve %50’si Devlet tarafından hibe destekleneceğinin sağlanacağını söyledi.

Oğuzhan Kaya, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması-Süt Toplama Yapım İşleri kapsamında yaklaşık 17.000 m2 alanda 2.100 m2 kullanıma sahip Süt toplama tesisi yapılacağını ve Makine-ekipman ve araç alımı için 2 adet süt soğutma ve depolama tankı(12 tonluk), 12 adet araç üstü süt taşıma tankı(3,3 tonluk), 4 adet araç üstü süt taşıma tankı(1,5tonluk), 3 adet araç (Kamyon-Mercedes)(tank için), 2 adet araç(Transit)(tank için), 1 adet süt kantarı, 5 adet süt transfer pompası, 1 adet CIP sistemi, 4 adet basınçlı yıkama makinesi alınacağını duyurdu. Toplamda 8.875.00? bütçeye sahip projeninde %50’sinin Devlet tarafından hibe desteği yapılacağını söyledi.

Toplam 10.773.00 ? 2 projenin %50’sinin Devlet tarafından hibe desteği sağlanacağını ve üretim ve istihdama olan katkılarının devlet olarak her zaman devam edeceğini söyleyen Milletvekili Kaya, “Desteklerimiz Çorum’umuza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ederiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

