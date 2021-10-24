Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Pakdemirli, yapılan çalışmalar hakkında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’dan bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

