Damızlık Koç, Teke istasyonuna destekler artıyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü “Damızlık İstasyonuma Bir Katkıda Sen Sun” kampanyasına destekler artarak sürüyor.

Veteriner Hekimler Odası da 5 damızlık materyal hibe ederek birliğe katkı sundu.

Oda adına açıklama yapan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar; Bu tesisi gördükten sonra buranın boş kalmaması adına bu kampanyayı canı gönülden destekliyoruz. İnşallah Çorum üreticisine faydalı olur. Bu istasyonu bu hale getiren Birlik yönetimi adına Şevket Avcı’ ya teşekkür ediyorum dedi.

Çorum’da veteriner hekim olarak çalışan Haydar Yıldırım’ da bir adet damızlık materyal hibe ederek istasyona katkı sundu.

Haydar Yıldırım; bu tesisin bir an önce doldurulup Çorum koyunculuğuna hizmet vermesi için hayırlı işlerde acele edilmesi gerektiğini belirterek, birlik yönetimine üreticiler adına teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; Birlik ve odaların bu heyecan ve özverisini gördüklerinde katkı ve heyecanlarının da kat kat arttığını ifade ederek bu istasyonu hak ettiği seviye ye çıkartıp üreticilerin damızlık ihtiyacını buradan karşılanması gerektiğini ifade etti. Sarı; Veteriner Hekimler Odası’na ve Veteriner Hekim Haydar Yıldırım’ a katkılarından dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)