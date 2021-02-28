Damızlık Birliği’ne 17 dönümlük arazi alındı

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara yolu üzerinde 17 dönümlük araziyi satın alarak birliğe yeni bir yer kazandırdı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne katma değer katmak amacı ile çalışmalarına ara vermeden devam eden Birlik Başkanı Kaya, 17 dönümlük araziyi birliğe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını birlik üyelerine yeni yerin hayırlı uğurlu olmasını dilediğini ifade etti.

Yılmaz Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı ve Ziraat Odası Başkanı Sayan'a ziyaretleri ve güzel dilekleri için de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)