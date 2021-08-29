Damat, kına gecesinde dayısı tarafından bıçaklandı

Çıkan arbede sırasında, Damat K Y.,(23) ve annesi A Y., (43) aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı büyümeden ayırırken yaralanan iki kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Olayın şüphelisi E A., ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen E. A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

